بمشاركة 64 لاعبة.. انطلاقة قوية لدولية الفجيرة لتنس السيدات

الفجيرة: نزار جعفر

انطلقت الاثنين منافسات بطولة الفجيرة الدولية الأولى لتنس السيدات والتي يستضيفها نادي الفجيرة للتنس بإشراف وتنظيم الاتحادين الدولي والإماراتي للتنس، بمشاركة 64 لاعبة من مختلف دول العالم وتستمر حتى الثالث والعشرين من يناير الجاري، وكانت قرعة البطولة أجريت صباح أمس وتخللتها عرض لوائح الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بحسب البروتوكول الصحي المعمول به دولياً والصادر عن الاتحاد الدولي للتنس وتوصيات إدارة الأزمات والطوارئ الخاصة بدولة الإمارات.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً قبيل انطلاقة منافسات الدور الأول، بحضور عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، وخالد العلي المدير التنفيذي، وصلاح الحمد مدير النادي، وهاني الخفيف الحكم العام للبطولة، بالإضافة إلى اللاعبتين البريطانية نعومي والأوكرانية داريا.

وأعرب عبد الغفور بهروزيان عن سعادته لاحتضان هذا الحدث الرياضي العالمي في نادي الفجيرة، والذي اعتاد على استضافة العديد من البطولات الدولية خلال الفترة الماضية، مؤكداً حرص ودعم الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس دائرة الثقافة والإعلام ورئيس النادي على تذليل كافة الصعاب وتوفير الاحتياجات اللازمة التي من شأنها أن تساعد على عودة النشاط وإنجاح الموسم، الذي ستتخلله مجموعة من البطولات الدولية والمحلية في مقدمتها بطولة السيدات والبطولة الدولية للناشئين، وبطولة الرواد العربية وبطولة التحدي للمحترفين، بالإضافة إلى بطولات الخليج وبطولة كأس زايد التي كان لنادي الفجيرة السبق في إطلاقها، مشيراً إلى أن «تنس الفجيرة» ظل منذ تأسيسه يسعى جاهداً للارتقاء بمستوي اللعبة في الدولة والعمل جنباً إلى جنب مع الاتحاد والأندية الأخرى، لافتاً إلى أن إدارة النادي وضعت استراتيجية شاملة هذا الموسم عبر توسيع قاعدة المشاركة وخلق قاعدة صلبة من اللاعبين الموهوبين يرتكز عليها النادي مستقبلاً، مشيداً في الوقت نفسه بمشروع التنس المدرسي الذي أطلقه النادي منذ العام 2010 والذي يختصر المسافات الزمنية ويسهم في دعم المواهب وتشجيع المتميزين وإعداد أبطال قادرين على تشريف التنس الإماراتي.

وأكد صلاح الحمد اكتمال كافة التحضيرات مع وصول اللاعبات المشاركات في البطولة واللاتي أبدين سعادتهن بالمشاركة والتمتع بالأجواء الجميلة في دولة الإمارات والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص بعد انقطاع دام طويلاً بسبب جائحة كورونا وتوقف التدريبات في مختلف دول العالم، متمنياً التوفيق لجميع المشاركات وأن تحقق البطولة أهدافها المنشودة.

وتطرق هاني الخفيف ممثل الاتحاد الدولي للأمور الفنية والإقبال الكبير الذي شهدته البطولة عبر مشاركة العديد من اللاعبات أصحاب التصنيف المتقدم خاصة وأن البطولة تدخل ضمن روزنامة الاتحاد الدولي لتصنيف السيدات، فضلاً عن الجوائز المالية والتي تصل إلى 25 ألف دولار للفائزين بالمراكز الأولى، مؤكداً ثقته الكبيرة في نجاح البطولة، استناداً إلى العديد من الشواهد والنجاحات التي حققها نادي الفجيرة في البطولات السابقة ونال على إثرها ثقة الاتحاد الدولي للتنس.

وأكد خالد العلي أن البطولة تعد باكورة النشاط في نادي الفجيرة للتنس الذي نجح مؤخراً في التعاقد مع ثلاثة مدربين من أصحاب الكفاءة العالية للإشراف على النشاط الذي شهد إقبالاً كبيراً بمشاركة أكثر من 90 لاعباً من الجنسين تحت أعمار من 5 إلى 14 سنة، كما كشف العلي عن تدريبات مشتركة أجرتها نجمة التنس العالمية لينا مع لاعبي النادي بهدف تحفيزهم وصقل مواهبهم.