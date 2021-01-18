شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للشراع» يفتح التسجيل في سباق مهرجان الشيخ زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل لسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً المقرر له السبت المقبل، ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التسجيل الخميس. ورصد النادي أكثر من 400 ألف درهم جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى والمشاركين، ويقام السباق على كورنيش العاصمة لمسافة 7 أميال بحرية، ومن المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة واسعة تصل إلى 40 محملاً شراعياً من البحارة الشباب.

وأعرب ماجد عتيق المهيري عن ثقته التامة في خروج السباق بالشكل الذي يليق بالاسم الذي يحمله، كما أعرب عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الشيخ زايد، مؤكداً أنه شرف كبير لأي جهة التواجد في هذا المحفل الذي يحمل اسم زايد الخير مؤسس الدولة وباني نهضتها.