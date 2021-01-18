شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تتأهب لكأس السوبر باجتماعات مكثفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد استاد آل مكتوم بنادي النصر، استضافة عدة اجتماعات تنسيقية بين جميع الأطراف المعنية ببطولة كأس سوبر الخليج العربي، والتي تجمع بين الشارقة وشباب الأهلي يوم الجمعة المقبل عند الثامنة مساء، حيث تحولت رابطة المحترفين لما يوصف بـ«خلية نحل»، استعداداً للحدث، الذي يتزين بشعار «شِتانا سوبر»، دعماً لمبادرة «أجمل شتاء في العالم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن مبادرات استراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات.

وقد حرصت رابطة المحترفين الإماراتية على عقد سلسلة من الاجتماع التنسيقية لنجاح الحدث مع الجهات المعنية سواء إدارة نادي النصر، شرطة دبي، هيئة طرق ومواصلات دبي، شركة الأمن الخاص والقنوات أصحاب الحقوق، للترتيب لكافة التفاصيل الخاصة بالحدث وبالاستضافة المنتظرة لأولى بطولات العام الجديد، وأولى بطولات الموسم وهي بطولة كأس السوبر «شِتانا سوبر».

وتمت خلال الاجتماعات مناقشة جميع الترتيبات التنظيمية المرتبطة بالمباراة من حيث الأمور اللوجستية، الأمن والسلامة، والإجراءات الاحترازية، لضمان الصحة والسلامة لجميع المشاركين في الحدث، كما تمت مناقشة خطة التغطية الإعلامية للحدث مع للقنوات الناقلة، والتي تستعد بالفعل لتقديم تغطية غير مسبوقة للبطولة، سواء بالاستوديوهات التي ستسبق الحدث بيوم أو في يوم البطولة نفسه، فضلاً عن التغطية الإعلامية المميزة التي ستقدم لعشاق الكرة الإماراتية، عبر كافة المنصات وحسابات رابطة المحترفين والموقع الرسمي.

وشهدت الاجتماعات المتتالية، اتفاق جميع الأطراف على ضرورة خروج الحدث بأبهى صورة، وتقديم البطولة بعنصر الإبهار الذي سيكون حاضراً من قبل انطلاق صافرة بداية المباراة، وحتى تتويج البطل.