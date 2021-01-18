شكرا لقرائتكم خبر عن «العمودية» تحلق بناموس اللقايا في الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

تواصلت منافسات الأسبوع السادس عشر لسباقات موسم الهجن 2020-2021، وشهد ميدان الوثبة في العاصمة أبوظبي، إقامة منافسات سن اللقايا لمسافة 5 كلم، وتصدرت «العمودية» لحامد النعيمي أول أشواط فئة اللقايا، بعد أن نجحت في الوصول إلى خط النهاية بزمن بلغ 7:26:2، وفي الشوط الثاني حلقت «شواهين» لأحمد علي الكتبي مع ناموس الشوط والمركز الأول بزمن قدره 7:25:5، وفي الشوط الثالث كان الموعد مع «زعفران» لسعيد مقبل الجحافي محققاً المركز الأول بتوقيت قدره 7:27:6، وفي الشوط الرابع فاز «قناد» لمحمد عبدالله الدرعي بناموس الشوط وبتوقيت بلغ 7:24:7.

وجاءت نتائج الأشواط المتبقية كالتالي، الشوط الخامس «عالية» لحميد سعيد النيادي، الشوط السادس «مراسيل» لسهيل بالرملي العامري، الشوط السابع «مكفي» لمبارك بخيت العامري، الشوط الثامن «مختار» لعلي حليس العفاري، الشوط التاسع «سوده» لحميد سعيد النيادي، الشوط العاشر «الظنة» لحميد سعيد النيادي، الشوط 11 «هملولة» لسهيل بالرملي العامري الشوط 12 «الوسمي» لمحمد صالح المنصوري، الشوط 13 «جلمود» لحمد محمد المهيري، الشوط 14 «نجلا» لحميد مبارك المنصوري، الشوط 15 «جلمودة» لأحمد سهيل العامري.

وأسفرت نتائج الأشواط من الـ16 وحتى الـ25 عن فوز «دمعة» لحمد سهيل العامري، و«مخيفة» لسعيد محمد السيوسي، و«الساطع» لسعيد محمد العامري، و«السريع» لمحمد عتيق المهيري، و«الوثبة» لحمد سهيل العامري، و«مطيلة» لمحمد عيسى الخييلي، و«ديباج» لأحمد محمد العامري، و«المتحد» لمبارك عبدالله الشامسي، و«تعزيز» لراشد علي المنصوري، وفي آخر أشواط فئة اللقايا الشوط 25 كانت «الهده» لمحمد المري على موعد مع ناموس الشوط والمركز الأول.