أسوان يُعلن عبر الخليج 365 إقامة مواجهته مع الزمالك على بتروسبورت رسمياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أكد أحمد سليمان رئيس نادي أسوان أن الاتحاد المصري لكرة القدم أبلغهم رسميا بالموافقة على خوض مباراة الزمالك المقبلة على ملعب بتروسبورت ضمن لقاءات الدوري.

وأشار سليمان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن الأمور انتهت والأزمات تم حلها بين الزمالك وإدارة ملعب بتروسبورت من خلال أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء والذي تدخل لحل الأزمة.

وأضاف أن بتروسبورت أرسل مذكرة لاتحاد الكرة بموافقته على خوض المباراة على الملعب بعد تدخل قاسم.

وتابع أن المباراة تخص أسوان وبالتالي كان لا بد من حسم الأمر مؤكدًا أنهم يلعبون جميع المباريات على ملعب بتروسبروت منذ بداية الدوري.

وأكد سليمان أن جميع الموافقات الرسمية حصل عليها نادي أسوان بالفعل ولا يوجد أي أزمة في خوض المباراة على بتروسبورت.