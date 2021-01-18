مقدونيا تهزم تشيلي وتتأهل مع مصر والسويد للدور الرئيسي لمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق المنتخب المقدوني فوزًا على نظيره التشيلي بنتيجة 32-29 في إطار مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة السابعة من بطولة العالم لكرة اليد.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بتفوق تشيلي بنتيجة 17-16، قبل أن ينجح ممثل أوروبا في العودة خلال النصف الثاني ليتقدم في النتيجة.

وجاء الفوز ليتأهل بالمنتخب المقدوني إلى الدور الرئيسي من البطولة العالمية المقامة حاليًا في مصر، بصحبة مصر والسويد اللذان سيلتقيا مساء اليوم، الإثنين، على صدارة المجموعة.

وانتقل المنتخب التشيلي للعب ضمن مباريات كأس الرئيس "الترضية" بعدما فشل في حصد أي نقطة في المجموعة.

الجدير بالذكر أن منتخب مقدونيا سيتأهل للدور الرئيسي بدون رصيد من النقاط بعد خسارته أمام السويد ومصر، حيث سينضم الثلاثي إلى منتخبات روسيا، بيلاروسيا وسلوفينيا في مجموعة واحدة.