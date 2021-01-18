طريق مصر.. روسيا تهزم كوريا بأقل مجهود في مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

حقق المنتخب الروسي فوزًا سهلًا على حساب نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 30-26 مساء اليوم، الإثنين، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة لبطولة العالم لكرة اليد، في مصر.

وكان شوط المباراة الأول قد انتهى بالتعادل 15-15 بين الفريقين، قبل أن يتقدم المنتخب الروسي بأقل مجهود على حساب كوريا في نصف اللقاء الثاني.

وسبق للمنتخب الروسي أن ضمن التأهل إلى الدور الرئيسي للمونديال بعدما تعادل مع بيلاروسيا قبل أن يتفوق على سلوفينيا في الجولة الثانية، بينما ودع المنتخب الكوري المنافسة على التأهل.

وسينتقل المنتخب الروسي للعب في الدور الرئيسي إلى جانب بيلاروسيا وسلوفينيا في مجموعة ضمن كلًا من مصر، السويد ومقدونيا أيضًا.

الدب الروسي سيتأهل إلى الدور الثاني حاملًا ثلاث نقاط في رصيده بفضل تعادله مع بيلاروسيا والتفوق على سلوفينيا، بينما ستحذف نتائج الثلاث فرق ضد كوريا الجنوبية في الدور القادم.

الجدير بالذكر أن روسيا تتصدر مجموعتها في الدور الأول برصيد خمس نقاط، أمام بيلاروسيا بثلاث نقاط، ثم سلوفينيا بنقطتين، وأخيرًا كوريا الجنوبية بدون رصيد.