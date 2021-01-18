تقارير تركية: جالاتا سراي يبدأ جولة مفاوضات جديدة لضم مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية تركية، أن نادي جالاتا سراي التركي سيعود من جديد للتفاوض مع الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة للتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فاناتك التركية واسعة الانتشار، فإن رغبة جالاتا سراي في ضم مصطفى محمد ازدادت بعد الخسارة التي تلقاها الفريق على يد بشكتاش في الدوري التركي مساء الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن النادي التركي يرغب في استغلال توقف مفاوضات سانت إيتيان الفرنسي مع الزمالك لضم اللاعب، وهو القرار الذي تم الإعلان عنه رسميًا من جانب إدارة القلعة البيضاء.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي طلب من إدارة ناديه إعادة فتح باب التفاوض مع الزمالك لضم مصطفى محمد خلال الأسبوع الجاري.

الجدير بالذكر أن إدارة الزمالك أعلنت في أكثر من مناسبة سابقة، أن جالاتا سراي تقدم بعرضًا لضم مصطفى محمد بالتزامن مع عرض سانت إيتيان لضم اللاعب.