الإسماعيلي يسقط على ملعبه أمام المقاولون ويمنحه فرصة للهروب من القاع

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

خسر فريق الإسماعيلي على ملبعه أمام المقاولون العرب، مساء اليوم الإثنين بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري WE المصري.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 لصالح المقاولون العرب عن طريق اللاعب محمد حمدي زكي.

وبتلك النتيجة، رفع المقاولوت العرب رصيده إلى 7 نقاط ويهرب من منطق القاع، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 6 نقاط.

ملخص المباراة

في الدقيقة 13 توقف اللعب بعد سقوط حسن الشامي لاعب المقاولون العرب، ليدخل الجهاز البي للإطمئنان عليه، ليخرج لتلقي العلاج خارج الملعب.

وأهدر محمد الشامي هدفا محققا للإسماعيلي في الدقيقة 20، بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق البدري فشل الشامي في تحويلها في شباك المقاولون العرب.

وتقدم المقاولون العرب بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق المهاجم محمد حمدي زكي الذي استغل تمريرة سحرية من أحمد مجدي وسط غفلة دفاعية من الإسماعيلي.

وحاول اري بابل استخدام سلاح التصويب عن بعد في الدقيقة 36 لكن الكرة اصطدمت بدفاع المقاولون العرب.

وفي الشوط الثاني قرر مدرب الإسماعيلي الدفع بأحمد مدبولي، ليسجل حضوره بمراوغه في الدقيقة 56 ويصوب تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن الكرة تستقر في يد الحارس.

وتمكن اري بابل من إدراك التعادل للإسماعيلي في الدقيقة 66 عن طريق فخر الدين بن يوسف بعد مهارة فردية من اري بابل الذي راوغ وسدد الكرة نحو الشباك قبل أن يلمسها اللاعب التونس وهي في اتجاه المرمى، لكن بعد العودة لتقنية الفيديو قرر الحكم إلغاء الهدف بداعي التسلل.