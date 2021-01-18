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المقاصة يهزم غزل المحلة في الدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ارتقى فريق مصر للمقاصة للمربع الذهبي في جدول الدوري بشكل مؤقت بعد الفوز أمام غزل المحلة.

وحقق المقاصة الفوز 2-1 أمام غزل المحلة بملعب الأخير في مباراة الجولة الـ8 لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع المقاصة رصيده للنقطة رقم 13 في المركز الرابع بترتيب جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند 7 نقاط في المركز الـ12.

وافتتح بيكلي أهداف المقاصة في الدقيقة 4 من أحداث المباراة، وتعادل محمود علاء لغزل المحلة في الدقيقة 48، وجاء هدف المقاصة الثاني عن طريق عصام صبحي في الدقيقة 74 من أحداث المباراة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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