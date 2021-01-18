بث مباشر | مشاهدة مباراة الجزائر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب بث مباشر لمباراة “الجزائر والبرتغال” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 18-1-2021 ضمن الجولة الثالثة من كأس العالم لكرة اليد.

ينقل بث مباشر مباراة “الجزائر والبرتغال” على قناة أون تايم سبورتس 3، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

يلعب منتخب الجزائر ونظيره البرتغالي لحساب المجموعة السادسة والتي تضم المغرب وآيسلندا.

وافتتح منتخب الجزائر البطولة بفوز ثمين على المغرب بنتيجة (24-23)، قبل ان يتعرض لخسارة كبيرة أمام آيسلندا في الجولة الثانية بنتيجة (39-24).

في المقابل ضمن منتخب البرتغال تأهله إلى الدور الرئيسي بعد فوزه في الجولة الأولى على “آيسلندا” بنتيجة (25-23)، واكتساحه لمنتخب المغرب بنتيجة (33-20) في الجولة الثانية.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد منتخب آيسلندا في المركز الثاني بنقطتين في رصيده، وبنفس الرصيد يقبع منتخب الجزائر في المركز الثالث، بينما يتذيل المغرب ترتيب المجموعة دون رصيد.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الجزائر والبرتغال اليوم

..