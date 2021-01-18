بث مباشر | مشاهدة مباراة الجزائر والبرتغال في كأس العالم لكرة اليد

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب بث مباشر لمباراة “الجزائر والبرتغال” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 18-1-2021 ضمن الجولة الثالثة من كأس العالم لكرة اليد.
ينقل بث مباشر مباراة “الجزائر والبرتغال” على قناة أون تايم سبورتس 3، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.
يلعب منتخب الجزائر ونظيره البرتغالي لحساب المجموعة السادسة والتي تضم المغرب وآيسلندا.
وافتتح منتخب الجزائر البطولة بفوز ثمين على المغرب بنتيجة (24-23)، قبل ان يتعرض لخسارة كبيرة أمام آيسلندا في الجولة الثانية بنتيجة (39-24).
في المقابل ضمن منتخب البرتغال تأهله إلى الدور الرئيسي بعد فوزه في الجولة الأولى على “آيسلندا” بنتيجة (25-23)، واكتساحه لمنتخب المغرب بنتيجة (33-20) في الجولة الثانية.
ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد منتخب آيسلندا في المركز الثاني بنقطتين في رصيده، وبنفس الرصيد يقبع منتخب الجزائر في المركز الثالث، بينما يتذيل المغرب ترتيب المجموعة دون رصيد.
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