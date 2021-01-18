مصر | سلوك الشناوي غير الرياضي يبعده عن الأهلي أربع مباريات

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف قائد وحارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي أربع مباريات، بسبب سلوكه غير الرياضي.

وتعادل بطل دوري أبطال أفريقيا مع البنك الأهلي سلبيًا، مساء أمس الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري المصري، في مباراة شهدت حالة من الجدل حول بعض القرارات التحكيمية.

واحتد الشناوي (32 عامًا) بعد المباراة على حكم اللقاء، محمد سلامة؛ حيث قام حارس مرمى الأهلي بدفعه، قبل أن يتدخل البعض لإبعادهما.

من جانبها، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم: إيقاف الشناوي أربع مباريات، بالإضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه.

وبررت لجنة المسابقات قرارها؛ بإيقاف الشناوي، وفقًا للبيان الذي نشره الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب السلوك غير الرياضي من حارس مرمى الأهلي تجاه حكم المباراة.

وجاء في نص البيان: “قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ايقاف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 20 ألف جنيه وذلك لسلوكه غير الرياضي تجاه حكم مباراة فريقه أمام البنك الأهلي”.

وسيغيب الشناوي بذلك عن الأهلي في المباريات الأربع المقبلة، وأبرزها ضد بيراميدز، 26 يناير الثاني الجاري، في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقبل مباراة بيراميدز المرتقبة سيغيب الحارس الدولي عن الأهلي في مباراة المقاولون العرب، يوم 21 من الشهر الجاري، قبل أن يغيب عن مباراتي سموحة وطلائع الجيش، يومي 16 و28 فبراير القادم.