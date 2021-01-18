بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر والسويد في كأس العالم لكرة اليد

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب بث مباشر لمباراة “مصر والسويد” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 18-1-2021 ضمن الجولة الثالثة من كأس العالم لكرة اليد.

ينقل بث مباشر مباراة “مصر والسويد” على قناة أون تايم سبورتس 1، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

يلعب مستضيف البطولة مصر ونظيره السويد لحساب المجموعة السابعة والتي تضم مقدونيا الشمالية وتشيلي.

وافتتح منتخب مصر المونديال بالفوز على تشيلي بنتيجة (35-29)، قبل ان يكتسح مقدونيا الشمالية في الجولة الثانية بنتيجة (38-19).

في المقابل انتصر منتخب السويد على نظيره المقدوني في الجولة الأولى بنتيجة (32-20)، واكتسح تشيلي بنتيجة (41-26) في الجولة الثانية.

ويتصدر منتخب السويد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني “مصر” الذي يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما يتواجد منتخب مقدونيا في المركز الثالث برصيد نقطتين بعد فوزه على متذيل الترتيب “تشيلي” اليوم لحساب الجولة الثالثة.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة مصر والسويد اليوم

..