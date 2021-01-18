كومان يبرر خطأ البدء بميسي أمام بلباو في نهائي السوبر الاسباني

دافع رونالد كومان مدرب برشلونة عن قراره بالبدء بليونيل ميسي في نهائي كأس السوبر الإسبانية يوم الأحد بعدما تعرض اللاعب الأرجنتيني للطرد لأول مرة في مسيرته مع النادي خلال فوز أتلتيك بيلباو 3-2 بعد وقت إضافي.

وغاب ميسي عن الفوز في قبل نهائي كأس السوبر يوم الأربعاء الماضي أمام ريال سوسيداد بسبب الإصابة، لكن قبل خوض النهائي قال كومان إنه سيسمح للاعب باتخاذ القرار المناسب بشأن لياقته البدنية.

وقال كومان للصحفيين عقب الخسارة “أعتقد أنه بعد الكثير جدًا من السنوات في أعلى المستويات، فإنه يعرف متى يستطيع اللعب ومتى لا يستطيع. تحدثت إليه وقال إنه جاهز بما يكفي لبدء المباراة”.

وظهر ميسي بشكل قوي في البداية وساهم بشكل مؤثر في هدف التقدم لكنه شعر بالإرهاق مع مرور الوقت وخرج من الأجواء بشكل تدريجي.

ونال الإحباط من ميسي حيث وصل إلى قمة الغضب في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي واعتدى على أسيير بياليبري لاعب بيلباو قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويتسبب في طرده بشكل مباشر.

وقال كومان “أتفهم ما فعله ميسي.

“لا أعرف عدد الأخطاء المرتكبة ضده، ويكون من الطبيعي امتلاك رد فعل عند الاستمرار في محاولة ارتكاب خطأ ضد لاعب يتطلع إلى المراوغة بالكرة، لكني أحتاج إلى رؤية اللقطة مجددًا بشكل واضح”.

ومع حصول ميسي على بطاقة حمراء بسبب العنف، فإنه من المرجح أن يتعرض لعقوبة الإيقاف أربع مباريات في الدوري الإسباني وكأس الملك.

ويلعب برشلونة مع جاره كورنيا في دور 32 لكأس الملك في منتصف الأسبوع، بينما يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي يملك مباراتين مؤجلتين.