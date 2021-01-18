مصر | أجايي ينتظم في تدريبات الاهلي لأول مرك منذ شهر ونصف!

انتظم النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري في المران الجماعي للفريق اليوم الإثنين على ملعب التتش، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق منذ نهائي دوري أبطال أفريقيا في نوفمبر الماضي.

وكان أجايي قد اشتكى من إصابة في الوتر الوحشي، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، وانتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد التأكد من جاهزيته طبيًا.

وكشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي أن اللاعب وليد سليمان حصل على راحة سلبية اليوم، بعد الشكوى من ألام عضلية أمس خلال مشاركته في مباراة البنك الأهلي.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي اليوم الاثنين إنه فضل منح سليمان راحة سلبية على أن يجري أشعة رنين مساء اليوم، ثم إجراء أشعة سونار صباح غد الثلاثاء، للاطمئنان على حالته بشكل أكبر.

وأضاف أن الفريق سيخضع لمسحة طبية غدًا استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقررة مساء الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.