بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال وتوتي في الدوري السوداني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال وتوتي” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 18-1-2021 ضمن الجولة الخامسة من الدوري السوداني.

وتقام مواجهة الهلال وتوتي على ملعب الجوهرة الزرقاء، وينقل البث المباشر على قناة السودان الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، 18:15 بتوقيت مصر والسودان، 19:15 بتوقيت السعودية.

تعد مواجهة اليوم بين الهلال وتوتي هي الأولى التي تجمع الفريقين في الدوري السوداني، منذ 57 عام، حيث يعود آخر ظهور لتوتي، في الدوري الممتاز إلى عام 1964.

ويسعى نادي الهلال إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري السوداني هذا الموسم إذ تعادل في الجولة الأولى والثانية أمام “حي العرب بورتسودان واهلي مروي”، قبل ان يحقق الفوز على “الأمل عطبرة وهلال الأبيض” على الترتيب.

ويتواجد الهلال في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، وفي حالة فوزه اليوم على فريق توتي سيرتقي إلى صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت قبل مواجهة المتصدر “المريخ” أمام “هلال الأبيض”.

في المقابل، يحتل توتي المركز العاشر في جدول الترتيب، برصيد 4 نقاط، تحصل عليها من آخر مباراتين، بفوزه على شرطة القضارف، وتعادله مع أهلي الخرطوم.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الهلال وتوتي اليوم

..