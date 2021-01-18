سوق الانتقالات | تشيلسي يخطط للعودة إلى ألمانيا في الصيف لضم هالاند

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن تشيلسي الإنجليزي يسعى لضم مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند في الميركاتو الصيفي لعام 2022.

ووفقًا لصحيفة “الأثلتيك” البريطانية، فإن إيرلينج هالاند يأتي على رأس اهتمامات تشيلسي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بمهاجم آخر من الطراز الرفيع، إلى جانب الألماني تيمو فيرنر.

ويرتبط هالاند (20 عامًا) بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى يونيو 2024، وحسبما تردد، يوجد بند في عقد النجم النرويجي يتيح له الرحيل مقابل شرط جزائي، اعتبارًا من صيف 2022.

وبجسب نفس التقرير الصادر من صحيفة الأثلتيك، فإن تشيلسي مستعد لدفع أكثر من 68 مليون جنيه إسترليني، التي يُعتقد أنها قيمة الشرط الجزائي المحددة لاستغناء بوروسيا دورتموند عن هالاند، المستهدف أيضًا من قبل ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، هانز يواخيم فاتسكه قد استبعد إمكانية الاستغناء عن الهداف النرويجي مبكرًا، بقوله: “هالاند، ووكيل أعماله مينو رايولا، يعرفان ماذا يعنيان بالنسبة لنا”.

كما نصح فاتسكه هالاند بأن يأخذ وقتًا “حتى ينضج في بوروسيا دورتموند، ويصير نجمًا عالميًا فذًا فيما بعد”.

وانضم إيرلينج هالاند إلى بوروسيا دورتموند في يناير 2020، قادمًا من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي نظير 20 مليون يورو، ولعب النجم النرويجي 35 مباراة بمختلف البطولات منذ انضمامه لأسود الفيستيفاليا؛ سجل خلالها 35 هدفًا، وقدم ست تمريرات حاسمة.