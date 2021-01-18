قطر تحدد ملاعب كأس العالم للاندية 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الإثنين إقامة مباريات كأس العالم للأندية المقررة في قطر على ملعبي المدينة التعليمية وأحمد بن علي، وكشف عن تعديل جدول مباريات البطولة عقب تأكيد نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي عدم تمكنه من المشاركة في البطولة في ضوء تدابير الحجر الصحي التي تفرضها سلطات نيوزيلندا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الفيفا الإبقاء على الشكل الحالي للمسابقة دون تغيير باستثناء عدم إقامة مباراة الافتتاح التي كان فريق أوكلاند سيتي أحد طرفيها.

وستقام منافسات البطولة على ملعبي استاد المدينة التعليمية واستاد أحمد بن علي، بينما لن يشهد استاد خليفة الدولي أيا من مباريات البطولة، وقد كان من المقرر أن يستضيف الاستاد مباراتين خلال المنافسات.

وأوضح الفيفا عبر موقعه على الإنترنت، أن استاد أحمد بن علي سيستضيف أولى مباريات البطولة في الرابع من شباط/فبراير عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الدوحة، فيما سيشهد استاد المدينة التعليمية تتويج الفريق الفائز بلقب مونديال الأندية، حيث تقام المباراة النهائية للبطولة في 11 فبراير عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة.

ويشارك في منافسات البطولة الدحيل القطري، ممثل الدولة المستضيفة، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وبايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، وأولسان هونداي الكوري بطل آسيا، وتايجرز أونال بطل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، إضافة إلى بطل كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية الذي سيحدد يوم 30 يناير الجاري.

وفي ضوء انسحاب نادي أوكلاند سيتي، سيتأهل فريق الدحيل القطري مباشرة إلى الدور الثاني.

ومن المقرر إجراء قرعة تحديد المواجهات المباشرة، في مدينة زيورخ السويسرية يوم 19 يناير.