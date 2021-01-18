فيديو يوتيوب | شاهد اهداف غزل المحلة ومصر المقاصة في الدوري المصري We “إيهاب جلال يواصل التفوق”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “غزل المحلة ومصر المقاصة” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 18-1-2021 ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على استاد غزل المحلة، بإدارة من الحكم المصري “سعيد حمزة”.

نقل بث مباشر مباراة “غزل المحلة ومصر المقاصة” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الغياتي”، وانطلقت في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

واصل نادي مصر المقاصة استفاقته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي على حساب “غزل المحلة”، بعد بدايته السيئة للموسم بتحقيقه انتصار وحيد في أول 5 جولات.

وافتتح نادي مصر المقاصة التسجيل مبكرًا عن طريق “شيمليس بيكيلى” في الدقيقة الرابعة، قبل ان يعادل “محمود علاء القطامي” النتيجة لفريق غزل المحلة في الدقيقة (48).

وسجل هدف الانتصار لفريق مصر المقاصة المدافع “عصام صبحي” من علامة الجزاء في الدقيقة (74).

ورفع مصر المقاصة رصيده إلى 13 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 7 نقاط في المركز الـ12.

اهداف غزل المحلة ومصر المقاصة (1-2)

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