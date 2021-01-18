فيديو يوتيوب | شاهد اهداف سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في الدوري المصري “معار الاهلي يلمع في +90”

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب لأهداف مباراة “سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 18-1-2021 ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب السويس الجديد، بإدارة من الحكم الدولي المصري “جهاد جريشة.

ونقل بث مباشر مباراة “سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش” على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”، وانطلقت المواجهة في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

حقق نادي سيراميكا كليوباترا فوزًا مثيرًا في الدقائق الأخيرة على “طلائع الجيش”، ليعود إلى سكة الانتصارات من جديد بعد صيام دام لخمس جولات متتالية.

وشهدت المباراة تألق معار النادي الاهلي إلى سيراميكا كليوباترا “أحمد ياسر ريان” الذي صنع الهدف الأول وسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وافتتح سيراميكا كليوباترا التسجيل عند الدقيقة (62) عن طريق “شادي حسين” من ضربة جزاء تحصل عليها “أحمد ياسر ريان”، ولم ينتظر نادي طلائع الجيش كثيرًا حتى أحرز “إبراهيم كوني” هدف التعادل في الدقيقة (65).

وفي الدقيقة (2+90)، سجل أحمد ياسر ريان هدف الفوز لفريق سيراميكا كليوباترا برأسية رائعة بعد عرضية مثالية من شريف دابو.

وبهذا الانتصار رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد نادي طلائع الجيش بالمركز الأخير وفي جعبته 4 نقاط.

اهداف سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش (2-1)

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