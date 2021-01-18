محمد صلاح يتعرض لنقد لاذع من أسطورة ليفربول بسبب مستواه أمام اليونايتد

واجه نجم وهداف ليفربول، محمد صلاح انتقادات قوية بعد مشاركته في تعادل الريدز مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط ليفربول في فخ التعادل السلبي مع غريمه التقليدي والأزلي مانشستر يونايتد على ملعب آنفيلد، مساء أمس الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفشل الريدز في استعادة صدارة البريميرليج.

وانتقد أسطورة ليفربول ومديره الفني الأسبق “جرايم سونيس” الأداء المخيب الذي قدمه ثلاثي هجوم الريدز، ونال النجم المصري محمد صلاح، جزءًا كبيرًا من الانتقادات.

وقال سونيس أثناء تحليله للمباراة عبر شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “كانت هناك لحظة في الشوط الثاني عندما كان صلاح في مواجهة مع لوك شو (الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد)، لكنه فضّل تمرير الكرة إلى الخلف، وأعتقد أن هذا عبر كثيرًا عن أدائه اليوم”.

وأضاف: “لم ينجح في تخطي لوك شو ولو مرة واحدة، وكان الأخير أفضل من رأيته يتعامل مع صلاح، الذي قدم مباراة باهتة”.

ومنح موقع “Whoscored” المتخصص في الإحصائيات صلاح تقييم (6.4) من (10)، كثاني أسوأ لاعبي ليفربول، بعد زميله السويسري شيردان شاكيري (6.3).

وكان صلاح (28 عامًا) ثالث أسوأ لاعبي الفريقين الذين بدأوا اللقاء، بعد كل من شاكيري، ونجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد الذي حصل على تقييم 6 من 10.

يذكر أن صلاح شارك في 26 مباراة مع ليفربول هذا الموسم بمختلف المنافسات، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم أربعة تمريرات حاسمة، وهو هداف الفريق خلال الموسم الجاري 2020/21، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، النجم السنغالي ساديو ماني والبرتغالي ديوجو جوتا، حيث سجل كل منهما تسعة أهداف.

ورغم ذلك فإن النجم المصري يتعرض لانتقادات كثيرة خلال الفترة الأخيرة، في ظل غيابه عن التهديف بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 19 ديسمبر الماضي أمام كريستال بالاس، وهو ما أدى لابتعاد ليفربول عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي في البريميرليج.