سوق الانتقالات | بايرن ميونخ يترك أحد البدلاء لهوفنهايم

أعلن نادي هوفنهايم الألماني اليوم الإثنين تعاقده مع أنجيلو ستيلر في صفقة انتقال حر قادمًا من بايرن ميونخ، وذلك بعقد يستمر حتى يونيو 2025.

وسينضم ستيلر 19/ عامًا/ لاعب المنتخب الألماني للشباب تحت 20 عامًا، إلى صفوف هوفنهايم اعتبارًا من الصيف المقبل.

وقال ألكسندر روسين مدير الكرة بنادي هوفنهايم :”أنجيلو يعد بالتأكيد واحدًا من أبرز المواهب الألمانية في مركز قلب خط الوسط، ومر بتجربة احترافية في بايرن.”

وكان ستيلر قد انضم إلى أكاديمية الشباب في بايرن عام 2010، وكان ضمن فريق الصف الثاني بالنادي البافاري في الموسم الماضي وتوج معه بلقب دوري الدرجة الثالثة تحت قيادة المدرب سيبستيان هونيس، والذي يعمل حاليًا بنادي هوفنهايم.