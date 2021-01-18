أعلن نادي هوفنهايم الألماني اليوم الإثنين تعاقده مع أنجيلو ستيلر في صفقة انتقال حر قادمًا من بايرن ميونخ، وذلك بعقد يستمر حتى يونيو 2025.
وسينضم ستيلر 19/ عامًا/ لاعب المنتخب الألماني للشباب تحت 20 عامًا، إلى صفوف هوفنهايم اعتبارًا من الصيف المقبل.
وقال ألكسندر روسين مدير الكرة بنادي هوفنهايم :”أنجيلو يعد بالتأكيد واحدًا من أبرز المواهب الألمانية في مركز قلب خط الوسط، ومر بتجربة احترافية في بايرن.”
وكان ستيلر قد انضم إلى أكاديمية الشباب في بايرن عام 2010، وكان ضمن فريق الصف الثاني بالنادي البافاري في الموسم الماضي وتوج معه بلقب دوري الدرجة الثالثة تحت قيادة المدرب سيبستيان هونيس، والذي يعمل حاليًا بنادي هوفنهايم.
كانت هذه تفاصيل خبر سوق الانتقالات | بايرن ميونخ يترك أحد البدلاء لهوفنهايم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.