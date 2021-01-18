بث مباشر | مشاهدة مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش في الدوري المصري We (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 18-1-2021 ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش” على قناة أون تايم سبورتس 2، بصوت المعلق الرياضي المصري “أيمن الكاشف”.

وتقام مواجهة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش على ملعب السويس الجديد، بإدارة من الحكم الدولي المصري “جهاد جريشة”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

تعرض سيراميكا كليوباترا للخسارة الثالثة له هذا الموسم في الدوري المصري على يد “إنبي” في الجولة الماضية، ليتراجع إلى المركز الثامن في جدول الترتيب بعدما تجمد رصيده عند 8 نقاط.

وكان فوز سيراميكا كليوباترا في أول مباراتين له في مسابقة الدوري بمثابة اللعنة، حيث لم يتذوق بعدها طعم الانتصار حتى الآن، خسر في 3 مباريات، وتعادل في 2.

في الجهة المقابلة، حقق نادي طلائع الجيش فوزه الأول اخيرًا وبعد معاناة كبيرة في الدوري المصري هذا الموسم في الجولة الماضية على حساب “وادي دجلة”، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام “الجونة” قبل ان يتلقى 5 هزائم متتالية.

ويتذيل طلائع الجيش جدول ترتيب الدوري المصري وفي رصيده 4 نقاط، وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الأمان التي يتواجد فيها فريق “وادي دجلة”.

سيراميكا كليوباترا 2-1 طلائع الجيش

????️ملعب السويس الجديد

????الدوري المصري (الجولة 8)

انتهت

تشكيلة سيراميكا كليوباترا الأساسية: عامر عامر – أحمد محسن – طارق سامي – سيف تقا – رجب بكار- كوامي بونسو – محمد توني – وينفول كوبينا – محمد إبراهيم – شادي حسين – أحمد ياسر ريان.

تشكيلة طلائع الجيش الأساسية: محمد بسام – محمد ناصف – علي الفيل – اسلام جمال – حسن مجدي – أحمد سمير – زولا – السيسي – مصطفى جمال – ابراهيما كونيه – ناصر منسي.

تفاصيل المباراة

الدقيقة (62): ⚽ جول – سيراميكا كليوباترا – شادي حسين. “ضربة جزاء”

– سيراميكا كليوباترا – شادي حسين. “ضربة جزاء” الدقيقة (65): ⚽ جول – طلائع الجيش – إبراهيم كوني.

– طلائع الجيش – إبراهيم كوني. الدقيقة (2+90): ⚽ جول – سيراميكا كليوباترا – أحمد ياسر ريان.

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