بث مباشر | مشاهدة مباراة غزل المحلة ومصر المقاصة في الدوري المصري We (انتهت)

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “غزل المحلة ومصر المقاصة” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 18-1-2021 ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “غزل المحلة ومصر المقاصة” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الغياتي”.

وتقام مواجهة غزل المحلة ومصر المقاصة على استاد غزل المحلة، بإدارة من الحكم المصري “سعيد حمزة”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

تعادل “غزل المحلة” في الجولة الماضية أمام “أسوان”، ليظل للجولة الثالثة على التوالي دون تحقيق الانتصار وبالتحديد منذ فوزه الوحيد هذا الموسم الذي جاء على حساب “طلائع الجيش” في الجولة الرابعة.

وبجانب فوزه الوحيد، تعادل غزل المحلة في 4 مباريات، وتلقى هزيمتين، وسجل لاعبوه 5 أهداف، واهتزت شباكه 8 مرات، ويتواجد في المركز 12 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

في المقابل، حقق مصر المقاصة فوزًا مثيرًا في الدقائق الأخيرة على حساب “أسوان” في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة، ليرتقي إلى المركز السابع برصيد 10 نقاط.

وتحسن نادي مصر المقاصة بشكل كبير بعد انطلاقته السيئة في الدوري المصري هذا الموسم، فبعد خسارته في أول جولتين، عاد ليحقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مناسبة واحدة، وانتصفتهم هزيمة هي الثالثة للفريق الفيومي هذا الموسم.

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غزل المحلة 1-2 مصر المقاصة

????️ملعب غزل المحلة

????الدوري المصري (الجولة 8)

انتهت

تشكيلة غزل المحلة الأساسية: عمرو شعبان – محمود علاء – أحمد عيد – محمد فتح الله – معتز كاشف – أشرف سيد – خالد الإخميمي – أحمد النادري – خالد رسلان – إسلام فؤاد – أحمد حسن.

تشكيلة مصر المقاصة الأساسية: محمد كوكو – عصام صبحي – أسامة العزب – أحمد مودي – محمد دسوقي – خالد أوتشو – هشام محمد – مفتاح طقطق – عبدالله مجدي – باولن فوافي – شميلس بيكلي.

تفاصيل المباراة

الدقيقة (4): ⚽ جول – مصر المقاصة – شيمليس بيكيلى.

– مصر المقاصة – شيمليس بيكيلى. الدقيقة (48): ⚽ جول – غزل المحلة – محمود علاء القطامي.

– غزل المحلة – محمود علاء القطامي. الدقيقة (74): ⚽ جول – مصر المقاصة – عصام صبحى. “ضربة جزاء”

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