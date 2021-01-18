مصدر خاص بـ “ميركاتو” يوضح حقيقة رحيل لوشيسكو عن الهلال السعودي

انتشر في الساعات الماضية “هاشتاق” عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بعنوان “وداعًا رازفان”، آثار تخوف جماهير الهلال السعودي حيال مستقبل المدرب رازفان لوشيسكو.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن إدارة الهلال غاضبة من تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، وقد تتخذ قرارًا بإقالة المدرب لوشيسكو في حالة تحقيق نتيجة سلبية خلال المواجهة المقبلة أمام التعاون.
وبحسب مصادر موقع “الخليج 365” فإن مدرب الهلال لن يغادر تدريب الزعيم، وهناك ثقة كبيرة في عمله، وقدرته على تحقيق البطولات في الموسم الحالي.
وأضافت مصادرنا بأن الإدارة الهلالية تنوي تجديد عقد لوشيسكو، وأن اجتماعها بالمدرب كان لمعرفة أسباب فقدان النقاط خلال الفترة الماضية.
وتعادل الهلال في المباراة الماضية أمام الاهلي بدون أهداف، ضمن الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو التعادل الرابع على التوالي للفريق.
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