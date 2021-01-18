السوق السعودي | صديق كاريلو يقترب من الفتح

كشفت تقارير صحفية بيروفية أن اللاعب كريستيان كويفا اقترب بنسبة كبيرة من الحضور إلى أحد الفرق السعودية خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب شبكة “bolavip” الرياضية فإن البيروفي كويفا، صديق محترف الهلال أندريه كاريلو، في مفاوضات متقدمة مع نادي الفتح بعد فسخ عقده مع ملاطيا سبور التركي.

وأوضح المصدر “كويفا تعامل بشكل يفتقد للاحترام مع مديره الفني في الفريق، ليصدر النادي بيانًا يؤكد فيه أن الإدارة توصلت لاتفاق معه لإنهاء عقده”.

وأضاف “كان الأمر نفسه قد حدث مع اللاعب في عام 2012، حين أنهى نادي يونيفرسيداد سيزار فاليخو البيروفي عقده بسبب أزماته. كريستيان كويفا اقترب من الانضمام إلى الفتح السعودي الذي ينشط في دوري القسم الأول بالسعودية”.

واختتمت الشبكة الرياضية “قيل أن الهلال كان مهتمًا بضم اللاعب البيروفي. كويفا مثل العديد من الأندية المهمة مثل رايو فايكانو في إسبانيا وباتشوكا المكسيكي وسانتوس البرازيلي وكراسنودار الروسي”.