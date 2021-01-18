كم عدد المباريات التي سيغيبها ميسي بسبب طرده أمام بلباو في السوبر الاسباني؟

يواجه قائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي إمكانية التعرض لعقوبة الإيقاف لعدة مباريات بعد طرده في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتعرض ميسي للطرد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني خلال المباراة التي خسرها برشلونة (2-3) أمام أثلتيك بلباو، مساء أمس الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاءالطرد الأول في مسيرة ميسي مع برشلونة، بسبب اعتداء النجم الأرجنتيني على أحد لاعبي أثلتيك بلباو بدون كرة.

وبحسب شبكة “إي إس بي إن” الأمريكية: ستجتمع لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم هذا الأسبوع، لتحديد مدة إيقاف قائد برشلونة.

وسيغيب ميسي (33 عامًا) بشكل مبدئي عن مباراتي برشلونة المقبلتين ضد فريق “يو إي كورنيلا” الخميس القادم في دور الإثنين والثلاثين من كأس ملك إسبانيا، ثم أمام إلتشي الأحد المقبل لحساب الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

ولكن وفقًا للشبكة الأمريكية، قد يمتد إيقاف ميسي إلى أربع مباريات كاملة، ومن ثم قد يغيب النجم الأرجنتيني عن لقاءين جديدين لبرشلونة، قد يكون أحدهما في كأس ملك إسبانيا، حال تأهل الفريق الكتالوني إلى دور الستة عشر المقرر إقامة مبارياته 27 يناير الجاري، والمباراة الثانية ستكون أمام أثلتيك بلباو في الجولة 21 من الدوري الإسباني، يوم 31 من الشهر الحالي.

بينما في حالة عدم التأهل وتوديع كأس ملك إسبانيا، ستكون المباراتان المتبقيتان في الدوري أمام أثلتيك بلباو، ثم ريال بيتيس في الجولة 22، يوم 7 فبراير القادم.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي قبل لقاء أثلتيك بلباو، لعب 752 مباراة بقميص برشلونة في مختلف البطولات منذ تصعيده من أكاديمية “لا ماسيا” إلى الفريق الأول، لم يحصل خلالها على أي بطاقات حمراء، فيما تم إنذاره 78 مرة.