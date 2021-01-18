الدوري السعودي | سعد آل مغني يسعد جمهور الهلال ويزعج ناديه “النصر”

أكد عضو شرف نادي النصر السابق، سعد آل مغني، أن نادي الهلال استحق الحصول على ركلة جزاء خلال مباراته الماضية أمام الاهلي، في الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعادل الهلال مع الاهلي بدون أهداف في المباراة الماضية، وتسببت لقطة المهاجم صالح الشهري في حالة كبيرة من الجدل، حيث طالب مهاجم الزعيم بالحصول على ركلة جزاء في نهاية اللقاء بعد تدخل من مدافع الراقي.

وكتب عضو شرف النصر السابق تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر“، كانت صادمة للنصراويين الذين يؤكدون صحة قرار الحكم ماجد الشمراني بعدم احتساب ركلة جزاء للهلال.

وقال آل مغني “أرسلت هذا المقطع إلى 4 حكام خارج المملكة.. الجميع اتفق أنها ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب”، مرفقًا مع تغريدته مقطع فيديو للقطة مهاجم الهلال”.

وأضاف “مع ذلك الهلال لم يقدم أي مستوى في هذه المباراة.. الكثير طلب تعليقي على هذه الحالة.. ما حبيت أعلق إلا وأنا متأكد.. متعودين مني الصدق وكلمة الحق”.