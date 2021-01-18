بث مباشر | مشاهدة مباراة الاسماعيلي والمقاولون العرب في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاسماعيلي والمقاولون العرب” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 18-1-2021 ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الاسماعيلي والمقاولون العرب” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “محمد الكواليني”.

وتقام مواجهة الاسماعيلي والمقاولون العرب على ملعب الاسماعيلية، بإدارة من الحكم المصري “محمد الحنفي”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

يدخل النادي الاسماعيلي مباراة اليوم وهو في حالة يرثى لها، بعدما ودع البطولة العربية من الباب الصغيرة وبهزيمة مذلة من “الرجاء” المغربي في إياب نصف النهائي بنتيجة (3-0)، كما يمر الفريق بفترة صعبة في الدوري المصري إذ لم يحقق الفوز سوى مرة واحدة منذ بداية الموسم، وتعادل في 3 مباريات وخسر مرتين.

ويتواجد الاسماعيلي في المركز 14 برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط، وسيضمن له الفوز اليوم الارتقاء إلى المرتبة الثامنة أو التاسعة.

في المقابل، تتشابه وضعية المقاولون العرب هذا الموسم مع الدراويش، إذ فاز الفريق في مباراة واحدة فقط، وتعادل مثلها، وتلقى 4 هزائم.

ويقبع المقاولون العرب في منطقة الهبوط وفي رصيده 4 نقاط، وفي حالة تحقيقه الفوز اليوم سيصعد إلى المركز 13 أو 12 في جدول الترتيب.

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