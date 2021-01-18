السوق السعودي | النصر يستعد لافتتاح صفقاته بضم ماشاريبوف

أكد الناقد الرياضي، محمد الدويش، أن لاعب الوسط الأوزبكي، جلال الدين ماشاريبوف، في طريقه للانتقال إلى نادي النصر السعودي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال الدويش من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “يبدو أنّ لاعب الوسط الأوزبكي ماشاريبوف سيكون هو بديل الكوري كيم سو فهو المفضل للمفاوض النصراوي”.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن إدارة النصر توصلت لاتفاق مع اللاعب الأوزبكي ماشاريبوف للانتقال إلى صفوف فارس نجد.

وذكرت أن عقد اللاعب الاحترافي مع النصر يمتد لعام ونصف قابل للتمديد، على أن يصل النجم الأوزبكي خلال 48 ساعة إلى الرياض.

وأضافت بأن نادي باختاكور الأوزبكي سيحصل من النصر على مبلغ 2 مليون يورو، من أجل الموافقة على انتقال ماشاريبوف للعالمي.