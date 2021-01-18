السوق السعودي | صدمة بين جماهير الهلال بسبب فعلة كارلوس إدواردو

استغربت جماهير الهلال السعودي عبر مواقع التواصل الإجتماعي من التصريحات المنسوبة إلى برينو تنوري، محامي البرازيلي، كارلوس إدواردو، التي أكد من خلالها تقدم اللاعب بشكوى ضد ناديه السابق بسبب عدم حصوله على مكافأة الفوز ببطولة الدوري السعودي في الموسم الماضي.

وأكد الهلاليون أن إدواردو من أفضل المحترفين الذين مروا على الزعيم طوال تاريخه، ويرتبط بعلاقة وطيدة مع النادي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتقدم بشكوى ضده، مستغربين من تصريحات محامي اللاعب عبر صحيفة “الرياضية” السعودية.

وكانت صحيفة “الرياضية” قد نقلت عن محامي إدواردو، البرازيلي برينو تنوري، قوله: “الهلال ذكر لنا بوضوح أن اللاعب غير مشمول بمكافأة تحقيق لقب الدوري، رغم إبداء حُسن النية”.

وأضاف “استقبلنا رسالة صوتية مسجلة من المشرف على قطاع كرة القدم حينما غادر للانضمام إلى شباب أهلي دبي أغسطس الماضي، طمأننا فيها على استحقاق كارلوس المكافأة البالغة 150 ألف يورو، أي ما يعادل 680 ألف ريال، لكن بعد رحيل موكلي، تغيرت لهجة النادي”.

وكان “السوبر” إدواردو قد خاض بقميص الهلال 22 مباراة بالدوري الموسم الماضي، قبل انتقاله إلى شباب الأهلي الإماراتي، وتم استئناف مسابقة الدوري عقب فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليتوج الهلال باللقب في نهاية الموسم.

من جانبها، أكدت إدارة الهلال القانونية لصحيفة “الرياضية” أن النادي محكوم بعقد إدواردو الإلحاقي الذي تم تمديده بعد فترة التوقف، والذي لا يتضمن استحقاق اللاعب مكافآت الفريق حال التتويج بلقب الدوري.

وأشارت إلى أن العقد الذي وقعه إدواردو، تضمن عدم استحقاق أي مكافأة إلا في حالة سريان علاقته التعاقدية مع النادي أثناء تحقيق البطولة، موضحة أن اللاعب انتقل إلى شباب الأهلي في 16 أغسطس الماضي، وغادر إلى دبي، قبل حسم الفريق للقب الدوري، حيث لم يشارك إدواردو في آخر 4 مباريات مع الهلال في المسابقة.