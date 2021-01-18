لماذا لم يحصل ريال مدريد على قيمة صفقة انتقال أشرف حكيمي إلى إنتر ميلانو؟

وافق نادي ريال مدريد الإسباني على طلب تقدم به نظيره إنتر ميلانو الإيطالي مؤخرًا، بشأن ظهيره الأيمن، أشرف حكيمي.

وانضم النجم المغربي إلى الإنتر خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو.

وبحسب موقع ‘كالتشيو ميركاتو’ الإيطالي، فإن الأزمة الاقتصادية منعت الإنتر من التعاقد مع لاعبين جدد خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأشار تقرير الموقع الإيطالي إلى أن، الإنتر لم يتمكن أيضًا من تسديد الدفعة الأولى إلى ريال مدريد من قيمة صفقة حكيمي،، والتي تزيد قيمتها عن عشرة ملايين يورو، وكانت مستحقة السداد في شهر ديسمبر الماضي.

وبحسب نفس التقرير الصادر من موقع كالتشيو ميركاتو، فإن إدارة الإنتر توصلت لاتفاق مع نظيرتها في ريال مدريد؛ على تأجيل الدفعة الأولى إلى 30 مارس القادم.

حيث لا توجد أي توترات بين مسؤولي الناديين، لا سيما وأن إداراة ريال مدريد تدرك جيدًا تداعيات جائحة فيروس كورونا، وما تسببت فيه من أزمة اقتصادية للأندية على مستوى العالم.

ومن بين ما ذكره التقرير أيضًا: أن الإنتر لم يسدد رواتب لاعبيه الخاصة بشهري يوليو وأغسطس، ووعد المدراء التنفيذيين ‘بيبي ماروتا’ و’أليساندرو أنتونيللو’ اللاعبين بدفع المستحقات قبل 16 فبراير المقبل، كما أكدا على أن النادي سيفي بالتزاماته بخصوص شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وفي حالة عدم دفع إنتر لتلك الالتزامات؛ سيكون النادي معرضًا لخسارة النقاط، وفقًا للائحة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث يحاول النيراتزوري تفادي الأزمة الحالية بشتى الطرق.

وتتفاوض إدارة الإنتر في الوقت الحالي مع اللاعبين بشأن المستحقات؛ لكي تضمن رضائهم عن المبالغ التي يحصلون عليها لحين حل الأزمة.

وبحسب صحيفة ‘لا ريبوبليكا’ الإيطالية: تجري شركة سونينج الصينية المالكة لإنتر ميلانو مفاوضات مع شركة الاستثمار الدولية البريطانية ‘سي بارتنرز’؛ لبيع ما يصل إلى 40% من أسهم النادي الإيطالي، وذلك من أجل مواجهة الأزمة.

جدير بالذكر أن إنتر ميلانو تمكن من فك عقدته أمام يوفنتوس، بعد أن فاز الفريق الملقب بالأفاعي على البيانكونيري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ملعب “جوزيبي مياتزا”، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.