الامارات | شاهد.. ابن عم ميسي يسجل هدفاً ويخرج مطروداً في يوم إخفاق ليونيل!

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ابن عم ميسي يسجل هدفاً ويخرج مطروداً في يوم إخفاق ليونيل! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الأرجنتيني إيمانويل بيانكوتشي، ابن عم قائد برشلونة ليونيل ميسي هدفاً جميلاً في المواجهة التي جمعت فريقه فيلا نوفا أمام إيتوانو بدوري الدرجة الثالثة البرازيلي، في وقت كان ليونيل يجر أذيال الهزيمة أمام أتلتيلك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسبانية التي انتهت لمصلحة الأخير 3-2.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن إيمانويل بيانكوتشي دخل أرض الملعب في الدقيقة 26 من عمر المباراة التي جرت الإثنين، ليقود به فريقه إلى دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

المفارقة أن بيانكوتشي (32 سنة) تعرض للطرد خلال المواجهة لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية لخلعه قميصه احتفالا بالهدف وهو الطرد الذي تزامن مع طرد ابن عمه ميسي في قمة بلباو.

يذكر أن ابن عم ميسي لعب في عدد من الدوريات الأوروبية مثل الألماني والإسباني والهولندي.





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