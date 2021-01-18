شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفني لبني سويف يتحدث عن لقاء الديربي غدًا أمام التليفونات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الكروي الأول بنادي بني سويف غدًا ضيفًا على شقيقه تليفونات بنى سويف، وذلك في إطار المباراة التي تجمع بين الفريقين بملعب منتجع الآسيوطي سبورت بمنافسات الدور التمهيدي الثانى لبطولة كأس مصر .

وقال محمد يوسف المدير الفني لبنى سويف، إن بني سويف تربطه علاقات قوية بين مجالس إدارات والأجهزة الفنية للأندية الاخري ونتمنى أن تخرج المباراة بشكل لائق.

وأضاف يوسف: «مباراة بنى سويف والتليفونات هي مباراة ديربي من الدرجة الأولى وفى النهاية يجب أن يكون فائز واحد بالمباراة والتأهل للدور المقل بكأس مصر والفريقان من بلد واحدة ولديهم مجالس إدارة محترمة».

وتابع: «أتمنى أن تخرج المباراة بشكل يليق بمكانة واسم وتاريخ الكرة ببنى سويف، والمهندس أحمد سعد المشرف على الكرة ومسوؤلو النادى شخصيات محترمة ونقدرها».«نحن في بلد واحدة تجمعنا والفائز سنقوم بتهنئته والخاسر سنقول له هارد لك واتمنى أن الفريقان يقدموا مباراة جيدة تليق فنيا باسم الناديين وعلى جماهير الفريقان أن تشجع فريقها في إطار رياضى وأخلاقي».

أكد أحمد سيف النصر، عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى والمشرف على الكرة على قوة العلاقة التي تربط نادى بنى سويف بشقيقه نادى تليفونات بنى سويف وان مواجهة الفريقان بالدور التمهيدي بكأس مصر ستخرج بشكل لائق.