شكرا لقرائتكم خبر عن «سبورت» تكشف موقف ميسي بعد طرده أمام بلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت» الإسبانية، موقف ليونيل ميسي قائد برشلونة، من الغياب عن الفريق الكتالوني في المباريات المقبلة بعد طرده أمام أتلتيك بيلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن ميسي لن تتم معاقبته بالإيقاف لمدة 4 مباريات، بل سيتم إيقافه لفترة أقصر، في نبأ سار للفريق الكتالوني.

وأضافت أن معاقبة ميسي تتوقف على تقرير الحكم جيل مانزانو، والذي كتب في تقريره «ميسي طرد بسبب ضرب الخصم بذراعه بقوة مفرطة بينما كانت الكرة في الملعب».

وتابعت أن وصف حكم اللقاء للحظة طرد ميسي، وبالنظر لقانون الانضباط، فإن ميسي قد يتم معاقبته بالإيقاف من مباراتين إلى 3 مباريات فقط.

ولفتت الصحيفة إلى أنه نظرًا لكونها الحادثة الأولى التي يتم فيها طرد ميسي، فإن الهيئة التأديبية تميل دائمًا إلى معاقبة اللاعب بأقل عقوبة وهى مباراتين فقط.

وبات من المتوقع أن يغيب ميسي عن مباراتي كورنيا بكأس إسبانيا، وإلتشي بالليجا، ومن المنتظر الكشف عما إذا كان سيتم إيقافه عن المباراة الثالثة أمام بيلباو بالليجا من عدمه.