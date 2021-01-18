شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو يوجه رسالة نارية لمبابي ونيمار.. ويغازل ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، رسائل قوية بشأن نجوم الفريق وإدارته وصفقاته المستقبلية.

وقال ليوناردو في حوار أجرته معه مجلة فرانس فوتبول: «أتمنى أن يكون نيمار ومبابي مقتنعين بأن باريس مكان جيد يحقق طموحات لاعب كبير يتطلع لأعلى مستوى، نحاول إيجاد توازن بين رغباتهما وقدرات النادي وتوقعات مسؤوليه، لكن لن نتوسل إليهما ونقول لهم أرجوكم ابقوا معنا، بل سيبقى معنا من يريد الاستمرار، المشاورات مستمرة معهما، انطباعاتي جيدة بشأن الملفين».

وانتقل ليوناردو للحديث عن ليونيل ميسي قائلاً: «النجوم الكبار مثل ميسي، سيكونون دائما في قائمة اهتمامات باريس، لكن الوقت غير مناسب للحديث أو الحلم بالتعاقد مع ليونيل، لكننا نجلس على طاولة كبيرة تضم عدد كبير من الأندية التي تراقب موقف ميسي عن قرب، إلا أنه على أرض الواقع لم نتحدث إليه، بل لدينا كرسي محجوز في إمكانية ضمه، ويتبقى حاليا 4 أشهر على نهاية الموسم الجاري، وهي فترة كبيرة».

وعن التعاقد مع بوكيتينو، أوضح «كان مهما أن يكون لسان جيرمان هوية واضحة في الملعب، وهذا لا يتحقق في غضون أسابيع قليلة بل عدة سنوات، أعتقد أن بوكيتينو قادر على تطوير الأوضاع بطريقة مستمرة، خاصة أنه ينتمي للحامض النووي للنادي، وسبق له اللعب بصفوف الفريق».

وختم ليوناردو تصريحاته، «هل يمكننا التوقف عن الحديث عن المال طوال الوقت، نقدر قليلا كل العمل الذي تم من أجل باريس سان جيرمان، وأيضا صورة وسمعة الكرة الفرنسية في الخارج، هل فكر أحد في اليوم الذي يقرر فيه الملاك القطريون، المغادرة بعدما شعروا بالملل من كل هذه القصص».