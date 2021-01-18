شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوم المهيري يتأهل لنهائي شارة الشيخ زايد بن حمدان للحمام الزاجل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شارة الشيخ زايد بن حمدان للحمام الزاجل نجاحاً كبيراً من خلال المراحل الأخيرة للبطولة التي شهدت مشاركة قوية، وأسدل الستار على الشارة الحادية عشرة بإعلان أول المتأهلين للمرحلة النهائية وهو مكتوم بن عتيق المهيري الذي سجل تأهله بعد منافسة قوية بدأت منذ الساعة الثانية ظهراً واستمرت على مدار ساعتين، تفوق من خلالها بحصد جائزة المئة ألف وتسجيل تأهله للمنافسة على السيارة اللكسز، ومن المقرر انطلاق المرحلة المقبلة من الشارة بعد أسبوعين من الآن، وتستمر البطولة حتى مارس المقبل حيث سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى في نهاية المسابقة، وتعد هذه المسابقة من المسابقات التراثية المحبوبة والتي تلقى رواجاً في أوساط الشباب.

وأعرب مكتوم بن عتيق المهيري عن الفرحة الكبيرة للتأهل للمرحلة الأخيرة من البطولة، مؤكداً أن التحدي مع بقية المشاركين لم يكن سهلا أبداً وأكد أن المرحلة الختامية ستشهد ندية وتحديا حاميا بين المشاركين.