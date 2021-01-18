شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يبحث عن صدارة الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

تنطلق الثلاثاء مواجهات الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين بخمس مباريات تدور فيها المنافسة على مختلف مراكز الترتيب الذي لم يصل إلى مرحلة الاستقرار في ظل تباين النتائج وعدم ثبات وتيرة المستوى لأغلب الفرق.

في الرياض يستضيف الشباب الثاني (25 نقطة) الفيصلي صاحب المركز الثاني عشر (14 نقطة) وسط بحث من الأول عن نيل النقاط الثلاث واعتلاء الصدارة بفارق نقطتين عن المتصدر الهلال، والذي تنتظره مباراة قوية يوم الأربعاء أمام التعاون، في حين لا يزال الفيصلي يحاول الخروج من وتيرة النتائج المتواضعة في آخر خمس مواجهات ( 4 هزائم وتعادل).

ويستضيف أهلي جدة الثالث (23 نقطة) نظيره أبها السادس (20 نقطة) على ملعب الجوهرة المشعة الذي شهد في الجولة الماضية فوز أبها على الاتحاد 1-0 وتعادل الأهلي والهلال من دون أهداف.

ويبحث الأهلي عن الفوز للبقاء في دائرة المنافسة، بينما يبحث أبها عن نتيجة إيجابية تساعد كتيبة عبدالرزاق الشابي على تثبيت قدمها في المنطقة الدافئة.

ويسعى اتحاد جدة لمسح خسارته من أبها في الجولة الماضية عندما يحل ضيفاً على العين صاحب المركز قبل الأخير والذي تشهد نتائجه انحداراً مخيفاً في آخر خمس جولات (4هزائم وفوز وحيد).

وتدور في الخبر مواجهة متكافئة بين القادسية التاسع (18 نقطة) والفتح الحادي عشر (17نقطة) على ملعب الأول، وكل منهما يسعى للفوز من أجل تحسين مركزه علماً بأن الأول يمتلك 18 نقطة والثاني 17 نقطة.

وأخيراً يحاول الرائد الثالث عشر عندما يستضيف الاتفاق على ملعب الملك عبدالله ببريدة الفوز للمرة الأولى بعد 74 يوماً على آخر انتصار حققه على حساب الوحدة في الجولة الرابعة، والطموح مشترك لدى الاتفاق الذي لم يتذوق طعم الانتصار في العام الجديد حيث خسر مرتين أمام الشباب والوحدة وتعادل في آخر مباراة من أمام الباطن ويحتل المركز الثامن برصيد 18 نقطة.