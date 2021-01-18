شكرا لقرائتكم خبر عن شاطئ نسناس يستضيف الجولة الثانية للكايت سيرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود أجواء الإثارة والتنافس من جديد إلى أروقة بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على المياه بالمظلات «كايت سيرف» مع إقامة فعاليات الجولة الثانية من البطولة يومي الجمعة والسبت المقبلين في شاطئ نسناس بدبي.

وينظم الحدث الكبير والمرتقب نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم بالتعاون مع لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء وذلك للموسم الرابع على التوالي،

والجولة هي المحطة الثانية في برنامج الكايت سيرف في الموسم حيث نظم النادي في النصف الأول من الشهر الجاري فعاليات الجولة الأولى فيما تقام الجولة الثالثة والختامية نهاية شهر مارس المقبل.

وشهدت الجولة الأولى من البطولة مشاركة ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة تنافسوا على ألقاب ثلاث فئات هايدروفويل (الفئة الوطنية رجال والمحترفين والسيدات والناشئين) وفري ستايل للمهارات المفتوحة (الفئة الوطنية رجال والمحترفين والسيدات والناشئين) وتوين تيب (الفئة الوطنية رجال والمحترفين والسيدات والناشئين)

واستحدث النادي في النسخة الحالية من بطولة دبي المفتوحة والتي تقام للموسم الرابع على التوالي نظام رصد النقاط من أجل إعلان الترتيب العام للمتسابقين والمتسابقات في نهاية الموسم.