واقعة صور "الأعضاء التناسلية" داخل نادي الجزيرة تثير غضب السوشيال ميديا.. وأول تعليق من المجلس القومي للمرأة

الشارقة - اميمة ياسر - أثارت واقعة نادي سيدات الجزيرة جدل واسع علي السوشيال ميديا، بعدما تم تسريب بعض الصور لهن من احتفال من داخل النادي، حيث قامت السيدات بعمل حلوي علي شكل أعضاء تناسليه وملابس داخلية، وتم تداول الصور علي منصات السوشيال ميديا، لتواجه بكم كبير من الانتقادات.

وتباينت التعليقات علي السوشيال ميديا، إذ انقسمت الآراء بين من يري أنها حرية شخصية لهن خاصة أن هذه الحفلة خاصة بهن وقد تم تسريب الصور، بينما يري البعض الآخر أن ما حدث من سيدات نادي الجزيرة يتنافى مع ما يقال عنهن أنهن سيدات الصفوة، موجهين اعتراضات كثيرة لهن بكيفية أن تصدر منهن هذه الأفعال.

وبدأ بعض رواد السوشيال ميديا تدشين هاشتاج للمجلس القومي للمرأة، مطالبين بالتحقيق مع السيدات لأن هذه الواقعة تخرج عّن القيم والعادات والتقاليد، وطالب أعضاء النادي بضرورة التحقيق مع العضوات اللاتي ظهرن في الصور المتداولة، مؤكدين أن الأمر يخرج عن القيم والتقاليد المعروف بها النادي.