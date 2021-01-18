الامارات | بالصور.. حادث مروع للاعب المنتخب السابق يوسف عبد العزيز مع شاحنة كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حادث مروع للاعب المنتخب السابق يوسف عبد العزيز مع شاحنة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني الأسبق، يوسف عبد العزيز، لحادث سير مروع في العاصمة أبوظبي، نتج عنه تهشم سيارته، التي انشطر نصفها العلوي، لكن العناية الإلهية انقذته ويتماثل للشفاء حاليا.

وقال يوسف عبد العزيز خلال اتصال هاتفي مع "الامارات اليوم"، أنه أثناء سيره أمام مستشفى شخبوط في العاصمة أبوظبي، فوجئ بإحدى السيارات تحاول الدوران فتفاداها، ليجد نفسه يصطدم بشاحنة عملاقة كان سائقها يحاول الرجوع للخلف.

وأضاف: "أفاد تقرير الشرطة بأن سائق الشاحنة هو من تسبب في الحادث كونه كان يحاول الرجوع للخلف، اذ كان يتواجد خلف منطقة الخط الأصفر التي يحظر عليها سير السيارات".

وأوضح: "لم أشعر بما حدث بعد الحدث، اذ تفاجأت بوجودي داخل العناية الفائقة في مستشفى شخبوط والتي مكثت فيها ليوم واحد قبل أن الخروج عصر الاثنين لغرفة عادية لوضعي تحت الملاحظة الطبية".

وأكمل يوسف عبد العزيز قائلاً: "لقد أوضحت التقارير الطبية وجود كدمات في أماكن متفرقة في كافة مناطق الجسم وخلال أيام قليلة سوف أخرج من المستشفى".

ووجه لاعب الجزيرة السابق، الشكر إلى كافة المسؤولين وأصدقاؤه وجماهير كرة القدم والطاقم الطبي المُعالج له على الاهتمام الذي حظي به منذ أن تعرض للحادث.

ويُعد اللاعب السابق، أحد الأسماء البارزة في أواخر التسعينات وحتى 2007 مع نادي الجزيرة والمنتخب الوطني، اذ سجل مع فخر أبو ظبي 18 هدفاً، وكان يُطلق عليه وقتها "بيكام"، نظراً للتشابه بينهما في الشكل وطريقة اللعب.

وبعد أن أنهى مسيرته مع الجزيرة، لعب في صفوف النصر والوصل لفترات ليست بالكبيرة، واضطر للاعتزال بسبب الإصابة.

ولعب "عبد العزيز"، مع «الأبيض»38 مباراة دولية ودون انقطاع وحرمته الإصابة بـ «الرباط الصليبي» من المشاركة في خليجي 2007 قبل أربعة أيام فقط من انطلاق هذا الحدث الذي أقيم في أبو ظبي.

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