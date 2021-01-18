الامارات | أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح مجدداً: لقد خذلنا أمام يونايتد

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يهاجم محمد صلاح مجدداً: لقد خذلنا أمام يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراغير انتقادات حادة إلى النجم المصري محمد صلاح وزميليه في "الريدز"، السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينو عقب تعادل الفريق مع مانشستر يونايتد من دون أهداف في الدوري الإنجليزي.





وقال كاراغير لشبكة سكاي سبورت البريطانية إن: "ثلاثي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني وربرتو فيرمينو، خذل الفريق في مباراته أمام ضيفه مانشستر يونايتد".



وأضاف: "في كل مباراة البعض يتحدث عن مشكلة الغيابات في خط الدفاع، ولكن المشكلة الحقيقية أصبحت في خط الهجوم الذي خذل ليفربول مرة أخرى في المباريات الماضية".



وكان محمد صلاح قد تلقى انتقادات سابقة من كاراغير بشأن تصريحات اللاعب المصري حول مستقبله مع ليفربول.

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