شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته ظهر اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة الجونة غدا الثلاثاء.

ويستضيف الزمالك منافسه الجونة في الخامسة مساء الثلاثاء بملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز. وعقد البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي في حضور عبدالحليم علي، مدير الكرة، للحديث حول مباراة الجونة. وأدى لاعبو الفريق مرانا خفيفا لتفادي تعرضهم للإجهاد، والذي شهد تنفيذ بعض الجمل الفنية التي يسعى المدير الفني لتنفيذها.