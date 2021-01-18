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تعرف على تقييم محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ضد اليونايتد

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت أمس مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي ليحافظ فريق مانشستر يونايتد على صدارته بـ 37 نقطة من 18 مباراة بينما لم يستطع ليفربول الحفاظ على مركز الوصافة نظرا لتقدم كل من مانشستر سيتي للمركز الثاني بالإضافة إلى ليستر سيتي الذي حل في المركز الثالث يليه فريق ليفربول في المركز الرابع وهى نتيجة طبيعة نظرا لنتائجه الأخيرة.

تقييم خط الهجوم لفريق ليفربول من المواقع والصحف الإنجليزية لم يكن على المستوى الذي يظل علامة استفهام في المباريات الأخيرة خاصة أن ليفربول يملك واحدا من أقوى خطوط الهجوم في .

هذا وقد حصل أعلى اللاعبين تقييما على 8.1 درجة وهو الحارس اليسون يليه اللاعب فابينو الذي حصل على 8.0 درجة ثم تياجو الكانترا على 7.5 درجة، أما أسوأ اللاعبين تقييما فكان المهاجم فيرمينو حيث حصل على متوسط تقييم 4.8 درجة ثم اللاعب ترينت بمتوسط تقييم 5.5 درجة يليه محمد صلاح بـ5.7 درجة كثالث أسوا اللاعبين تقييما.

وفيما يلي تقييم لاعبي ليفربول في مباراتهم أمام مانشستر يونايتد:

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    156,397

  • تعافي

    122,993

  • وفيات

    8,583

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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