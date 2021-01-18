شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الاتحاد السكندري على رادار الأهلي في الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل محمود رزق مدافع الفريق الكروي الأول بنادى الاتحاد السكندري ضمن حسابات النادى الأهلي للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بناء على طلب من بيستو موسيمانى المدير الفنى للفريق الذي طلب تدعيم صفوف الفريق بمدافع متميز لديه قدرات تهديفية، وذلك بسبب الغيابات التي يعانى منها خط الدفاع، على إثر الإصابات المتكررة للثلاثي محمود متولى وسعد سمير ورامي ربيعة.

ونجح محمود رزق في جذب الأنظار إليه خلال فترة تواجده داخل قلعة زعيم الثغر حيث سجل في الموسم الماضي مع الاتحاد 4 أهداف، فيما سجل في الموسم الحالي هدفا وحيدا في شباك المصري في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.