شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة جديدة في الأهلي للسيطرة على اللاعبين غير الملتزمين داخل الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي، لائحة العقوبات المالية التي سيتم توقيعها على اللاعب غير الملتزم خلال الفترة الماضية وذلك بعدما أثار أكثر من لاعب أزمة داخل الفريق على رأسهم صلاح محسن الذي طلب الرحيل واعترض بشكل غير لائق على موسميانى المدير الفنى للأهلي بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي، حيث يخشي اللاعب أن يفقد مقعده داخل صفوف المنتخب الأوليمبي الذي يستعد لخوض غمار دورة الألعاب الأوليمبية في اليابان بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي، وهو الأمر الذي دفعه لطلب الرحيل عن الفريق بحثا عن المشاركة.

وقرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فرض لائحة غرامات مالية على أي لاعب يخرج عن النص حيث تبدأ العقوبات المالية من 150 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه ويتم توقيعها وفقا للتصرف الذي سيقوم به أي لاعب.