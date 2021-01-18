شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم المقاصة على رادار الزمالك بعد تعثر المفاوضات مع حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مروان حمدي مهاجم مصر المقاصة ضمن اهتمامات نادى الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة لتدعيم هجوم الفريق في ظل رغبة مصطفي محمد في خوض تجربة احترافية وتلقيه العديد من العروض للرحيل عن القلعة البيضاء، ورشح أشرف قاسم المشرف العام على الكرة مهاجم مصر المقاصة على الجهاز الفنى للزمالك بقيادة جيمي باتشيكو للتعاقد معه في ظل عدم اقتناع الجهاز الفنى بإمكانيات عمر السعيد.

ونجح مروان حمدي في جذب الأنظار إليه مع الفريق الفيومي حيث نجح في تسجيل 3 أهداف خلال المباريات التي شارك خلالها مع الفريق، في حين أن النية داخل الزمالك تتجه لصرف النظر عن التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة بسبب المغالاة المادية لناديه السكندري.