شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة «العندليب» تنقذ بن شرقي من التحقيق في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الفترة الماضية تحقيقًا سريًا داخل نادي الزمالك على خلفية سفر بعض اللاعبين بشكل سري قبل مباراة طلائع الجيش بالجولة السادسة، ضمن منافسات بطولة الدوري، وكان على رأسهم التونسي فرجاني ساسي، والمغربي أشرف بن شرقي.

وجاء سفر فرجاني ساسي بعد الحصول على إذن من جانب أيمن يونس، رئيس اللجنة الفنية السابق لإدارة الكرة بالزمالك، رغم رفض البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، وقتها سفر اللاعب من الأساس والتمسك ببقائه.

وكانت الأزمة الأكبر والتي تفاجأ بها مسؤولو الزمالك، ولم يكونوا يعلمون من الأساس بها هى سفر المغربي أشرف بن شرقي إلى الإمارات، ومع انتهاء الراحة والعودة للتدريبات وقتها تفاجأ مسؤولو الأبيض بسفر اللاعب إلى الإمارات وهو ما أثار غضبهم بشكل كبير.

وفتح مسؤولو الزمالك تحقيقًا سريًا في الواقعة وقاموا باستدعاء اللاعب لمعرفة أسباب سفره، ومن الذي أعطاه الإذن من الأساس، وكانت المفاجأة بتأكيد بن شرقي بأنه حصل على إذن السفر من عبدالحليم على، مدير الكرة.

بن شرقي أكد لمسؤولي الزمالك بأن لديه بيزنس خاصًا به في الإمارات، وكانت هناك بعض المشاكل التي تستدعي سرعة سفره لحل الأمر، لكن المفاجأة تمثلت في عدم علم الإدارة من الأساس بسفر اللاعب وعدم إبلاغ العندليب لهم بالأمر.

إدارة الزمالك، وبعد التحقيق مع بن شرقي والاستماع إلى أقواله، قررت التراجع عن فكرة توقيع أي عقوبة على اللاعب، بعدما تأكدت من سلامة موقفه، وأنه حصل على إذن بالفعل من الجهاز الإداري.