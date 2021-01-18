شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يفتح خطوط مفاوضات مع ديسابر للعودة لقيادة الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، رحلة البحث عن المدير الفني الجديد، الذي سيتولى قيادة الدراويش خلال الفترة المقبلة.

ويسعى مسؤولو الإسماعيلي للتعاقد مع مدرب أجنبي لديه دراية بالكرة المصرية وسبق له العمل في مصر من قبل.

ووفقا لمصدر داخل النادي الإسماعيلي فإن إدارة الدراويش قد فتحت خط المفاوضات من جديد مع سيباستيان ديسابر، مدرب الفريق السابق، والذي كان قريبا للغاية من العودة في وقت سابق لولا الخلاف على المقابل المادي.. وحقق ديسابر نتائج جيدة مع الإسماعيلي قبل رحيله عن الفريق وتولى تدريب منتخب أوغندا، حيث قاد المنتخب في بطولة الأمم الإفريقية للكبار التى أقيمت في مصر، كما خاض ديسابر تجربة ناجحة مع بيراميدز بعد تجربته مع منتخب أوغندا، ونجح في الإطاحة بالأهلي من كأس مصر، وعلمت «المصري اليوم» أن ديسابر وافق على العودة للإسماعيلي، لكنه طلب ضمانات مسبقة للحصول على مستحقاته المالية بانتظام وكذلك اللاعبون.