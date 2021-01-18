شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدرس التعاقد مع عبدالرحمن مجدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادى الإسماعيلي، ضمن اهتمامات مسؤولى نادى بيراميدز، للتعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل عدم اقتناع الجهاز الفنى بالقدرات والإمكانيات الفنية والبدنية لكل من إسلام عيسي وأحمد الشيخ، حيث يجلس الثنائي في أغلب مباريات الفريق على مقاعد البدلاء.

وظهر بمستوي جيد مع المنتخب الأوليمبي وأصبح واحدا من اللاعبين المؤثرين مع المنتخب والنادى الإسماعيلي، وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولى النادى الإسماعيلي طلبوا تأجيل التفاوض على ضم اللاعب، خوفا من غضب الجماهير، خاصة في ظل النتائج السلبية التي يحققها أبناء قلعة الدراويش.